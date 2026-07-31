Школьников Молдовы ждут более длинные каникулы в 2026–2027 учебном году.

В общей сложности школьники получат примерно на неделю больше свободного времени по сравнению с предыдущим учебным годом.

Согласно рамочному учебному плану для начального, гимназического и лицейского образования, утвержденному Министерством образования и исследований, учебный год 2026/2027 будет состоять из двух семестров и четырех каникул, передает moldova1.md

Первый семестр продлится с 1 сентября по 24 декабря 2026 года, второй — с 11 января по 31 мая 2027 года.

Ученики 9-х и 12-х классов завершат занятия раньше — 25 мая 2027 года, чтобы подготовиться к национальным экзаменам.

В течение учебного года предусмотрены следующие каникулы:

осенние — с 24 октября по 1 ноября 2026 года (в предыдущем году — с 27 октября по 2 ноября);

зимние — с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (в прошлом учебном году — с 25 декабря по 8 января);

весенние — с 1 по 8 марта 2027 года (в текущем учебном году — с 5 по 8 марта);

пасхальные — с 1 по 10 мая 2027 года (в предыдущем году — с 11 по 20 апреля 2026 года).

Что касается промежуточной аттестации, лицеисты будут писать зимние семестровые работы с 1 по 18 декабря 2026 года, а летние — с 26 апреля по 26 мая 2027 года.

Календарь национальных экзаменов начнется с итогового тестирования в начальной школе, которое пройдет с 12 по 20 мая 2027 года.

Экзамены за курс гимназии состоятся с 3 по 14 июня 2027 года, а сессия бакалавриата запланирована на период с 4 по 22 июня 2027 года.

По данным Национального бюро статистики, в школах Республики Молдова обучаются около 334,6 тысячи учеников.