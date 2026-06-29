Профсоюзы выступили против сокращения ежегодного отпуска до 22 рабочих дней.

Национальная конфедерация профсоюзов не поддерживает предложение Министерства труда и социальной защиты, связанное с изменением формулы расчета и сокращения ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 календарных дней до 22 рабочих.

В профсоюзах подчеркивают, что данная инициатива нарушает международные обязательства страны, снижает уровень защиты трудящихся и не имеет под собой достаточных обоснований, пишет rupor.md

В официальном заявлении представители НКПРМ отметили, что предложенные Минтруда поправки в Трудовой кодекс прямо противоречат Конвенции Международной организации труда (МОТ). При ее ратификации в 1997 году Молдова зафиксировала минимальный отпуск в 24 рабочих дня, а международные нормы допускают только увеличение этого срока, но никак не его сокращение.

Кроме того, инициатива властей вступает в конфликт с Соглашением об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом. Согласно документу, республика не имеет права стимулировать инвестиции или торговлю за счет ухудшения национального трудового законодательства и снижения защиты работников. В профсоюзах также напомнили, что с момента принятия Трудового кодекса в 2003 году у международных профильных организаций ни разу не возникало претензий к действующей системе отпусков.

В качестве компромисса профсоюзы заявили о готовности к диалогу и предложили свое сбалансированное решение, которое не нарушит международное право: установить продолжительность ежегодного отпуска в 24 рабочих дня, взяв за основу классическую пятидневную рабочую неделю. По мнению авторов заявления, это позволит сохранить социальный мир и гарантирует единообразное применение закона, поскольку права работников должны укрепляться, а не ущемляться.