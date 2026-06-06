theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июня 2026, 14:00
3
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Еврокомиссии настаивают на постепенной отмене проверок на внутренних границах ЕС

Европейская комиссия настаивает на постепенной отмене национального пограничного контроля в Германии и других европейских странах.

В Еврокомиссии настаивают на постепенной отмене проверок на внутренних границах ЕС.
В Еврокомиссии настаивают на постепенной отмене проверок на внутренних границах ЕС.

Об этом пишет Spiegel, передает eurointegration.com.ua

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что, по мнению Еврокомиссии, постепенное сокращение пограничного контроля в девяти государствах-членах, где он в настоящее время существует, является "как возможным, так и целесообразным – в том числе в Германии".

Чтобы обосновать свой призыв к сокращению пограничного контроля, Бруннер указал, что количество беженцев "резко" уменьшается.

"С другой стороны, принятые меры, такие как защита внешних границ и общая общеевропейская система въезда и выезда, дают результат", – признал он.

В апреле Административный суд немецкого города Кобленц признал незаконной пограничную проверку на границе между Люксембургом и Германией.

Это решение стало не первым в Германии: ранее суды также ставили под сомнение законность проверок на границе с Австрией.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в четверг, 4 июня, отклонил просьбу Европейской комиссии об отмене внутренних пограничных проверок.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте