Администрация ТУМ о видео с тараканами: Ситуация касается одной комнаты.

Представители учебного заведения утверждают, что ситуация ограничивается одним помещением, а в ближайшее время на территории всего кампуса будет проведена плановая дезинсекция, пишет noi.md

Администрация Колледжа ТУМ и руководство вуза рассмотрели ситуацию сразу после появления видео. В учреждении подчеркнули, что речь идет об отдельном случае, зафиксированном в одной комнате общежития.

«Ситуация, показанная на опубликованных кадрах, нам известна и касается изолированного случая, локализованного в одной комнате общежития. Общая дезинсекция всего кампуса уже запланирована. Это стандартная процедура, которую мы проводим два раза в год, а также дополнительно в случае возникновения исключительных ситуаций», — заявили представители университета.

В ТУМ отметили, что содержание коллективных жилых зданий, особенно старого фонда, связано с определенными трудностями в борьбе с вредителями. Подобные случаи могут происходить чаще в период повышения температуры воздуха. В университете добавили, что регулярно информируют студентов о необходимости соблюдения санитарных норм и призывают сообщать о любых проблемах, возникающих в местах проживания.

Напомним, что студенты, проживающие в общежитии № 26 Технического университета Молдовы (ТУМ) в Кишиневе, пожаловались на антисанитарные условия и массовое появление тараканов в жилых помещениях.