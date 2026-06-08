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noi.md logonoi
8 Июня 2026, 11:11
3 026
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Администрация ТУМ о видео с тараканами: Ситуация касается одной комнаты

Технический университет Молдовы (ТУМ) заявил, что ознакомился с видеозаписями, недавно опубликованными в социальных сетях, на которых видны тараканы в одной из комнат общежития Колледжа ТУМ.

Администрация ТУМ о видео с тараканами: Ситуация касается одной комнаты.
Администрация ТУМ о видео с тараканами: Ситуация касается одной комнаты.

Представители учебного заведения утверждают, что ситуация ограничивается одним помещением, а в ближайшее время на территории всего кампуса будет проведена плановая дезинсекция, пишет noi.md

Администрация Колледжа ТУМ и руководство вуза рассмотрели ситуацию сразу после появления видео. В учреждении подчеркнули, что речь идет об отдельном случае, зафиксированном в одной комнате общежития.

«Ситуация, показанная на опубликованных кадрах, нам известна и касается изолированного случая, локализованного в одной комнате общежития. Общая дезинсекция всего кампуса уже запланирована. Это стандартная процедура, которую мы проводим два раза в год, а также дополнительно в случае возникновения исключительных ситуаций», — заявили представители университета.

В ТУМ отметили, что содержание коллективных жилых зданий, особенно старого фонда, связано с определенными трудностями в борьбе с вредителями. Подобные случаи могут происходить чаще в период повышения температуры воздуха. В университете добавили, что регулярно информируют студентов о необходимости соблюдения санитарных норм и призывают сообщать о любых проблемах, возникающих в местах проживания.

Напомним, что студенты, проживающие в общежитии № 26 Технического университета Молдовы (ТУМ) в Кишиневе, пожаловались на антисанитарные условия и массовое появление тараканов в жилых помещениях.

Источник
noi.md logonoi
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