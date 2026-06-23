Ректор ТУМ подтвердил проживание иностранных рабочих в общежитиях: Это доход университета.

Ректор Технического университета Молдовы (ТУМ) Виорел Бостан подтвердил, что в общежитиях бывшего Аграрного университета, которые после реорганизации находятся в управлении ТУМ, проживают иностранные сезонные рабочие.

Тема привлекла внимание общественности после того, как депутаты от Партии социалистов заявили на заседании парламента, что в университетских общежитиях проживают около 400 работников, прибывших из стран Южной Азии, пишет rupor.md

В эфире программы Forum на радиостанции Vocea Basarabiei ректор пояснил, что часть мест в студенческом городке на улице Мирчешть остается невостребованной студентами.

«Количество заявок на проживание в кампусе на улице Мирчешть составляет около 200–300. Мы предлагали размещение и другим студентам, однако из-за неудобного транспортного сообщения с центром города они не хотят там жить», — отметил Виорел Бостан.

По словам ректора, университет располагает большим количеством общежитий и мест для проживания, поэтому руководство ищет возможности более эффективного использования имущества и увеличения собственных доходов.

«У нас много общежитий и очень большое количество мест. Поэтому университет рассматривает варианты увеличения доходов от управления своим имуществом. К нам обратились компании с вопросом, можем ли мы разместить их сезонных работников. Стоимость проживания составляет от 1 400 до 1 700 леев за койко-место в месяц. Эти средства также являются источником дохода для университета», — пояснил ректор.

Виорел Бостан также раскритиковал обсуждение этой темы в публичном пространстве, подчеркнув, что акцент на происхождении работников является неуместным.

«Меня раздражает ксенофобия. Мы говорим о работниках, которые проживают в университетском кампусе, и нет необходимости подчеркивать, что они приехали из другой страны. В противном случае это уже проявление ксенофобии», — заявил ректор Технического университета Молдовы.