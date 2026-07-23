Цифровые услуги ЗАГСа временно станут недоступны.

Агентство государственных услуг сообщает, что доступ к цифровым услугам записи актов гражданского состояния, предоставляемым через правительственную платформу, будет временно приостановлен.

Ограничение будет действовать с 18:00 24 июля 2026 года до 16:00 26 июля 2026 года, передает noi.md

По данным ведомства, временная приостановка необходима для проведения плановых технических работ и оптимизации информационной системы.

Агентство государственных услуг приносит гражданам извинения за возможные неудобства и благодарит за понимание.