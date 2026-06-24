В Наславче отдыхающим перекрыли проезд к Голубому озеру.

В селе Наславча Окницкого района отдыхающие столкнулись с ограничением доступа к Голубому озеру, известному также как озеро Аргиллит.

На подъезде к карьеру был установлен блокиратор, из-за чего автомобили больше не могут проехать к месту отдыха.

О ситуации сообщил блогер, ведущий канала Naslavcea-NordMd. По его данным, на месте собрались десятки людей, которые приехали к озеру и остались недовольны введённым запретом.

Один из присутствовавших заявил, что людям объяснили ограничение тем, что территория находится в частной собственности. При этом, по его словам, дорога является публичной, а установка заграждений вызывает вопросы у местных жителей и отдыхающих.

Другой посетитель рассказал, что приехал из Кишинёва вместе с семьёй и маленькими детьми. Из-за закрытого проезда им пришлось добираться до озера пешком.

«Я пришёл с тремя детьми, одному из которых всего восемь месяцев. Очень тяжело идти туда пешком», — отметил мужчина.

По его словам, он попросил охрану разрешить проезд, однако получил отказ. После этого мужчина вызвал полицию. Прибывшие правоохранители связались с примэрией Наславчи и владельцами территории, однако им сообщили, что участок находится в частной собственности.

В свою очередь охранник объекта пояснил, что ограничение связано с возобновлением работ по добыче гравия в карьере. По его словам, на территории работает тяжёлая техника, поэтому нахождение посторонних лиц может представлять опасность.

Обстоятельства ситуации и правомерность ограничения доступа к озеру остаются предметом обсуждения среди местных жителей и посетителей.