Более 12 тысяч человек нашли работу через ANOFM с начала года.

С начала 2026 года более 12,2 тысячи человек, находившихся в поиске работы, были трудоустроены при содействии Национального агентства занятости населения (ANOFM).

Об этом сообщили в ведомстве, отметив, что почти треть из них составляют зарегистрированные безработные, передает deschide.md

По данным ANOFM, территориальные подразделения агентства помогли трудоустроить 12 251 человека. Из них 3 853 человека (31,5%) были официально зарегистрированы как безработные. Еще 344 человека получили временную работу или были заняты в качестве поденных работников.

Среди всех трудоустроенных 5 175 человек — женщины (42,2%). Также работу нашли 2 270 человек старше 55 лет, 219 человек с инвалидностью, 60 вернувшихся из-за рубежа граждан и 25 представителей ромской общины.

Среди зарегистрированных безработных, получивших работу, 1 983 — женщины, 2 321 — жители сельской местности, 1 067 — молодежь в возрасте 16–35 лет, а также 758 человек в возрасте 55–63 лет. Кроме того, трудоустроены 219 человек с инвалидностью, 48 вернувшихся мигрантов и 25 представителей ромской общины.

Наибольшее число трудоустройств зафиксировано в сфере социальных, коллективных и персональных услуг — 37,8%. Далее следуют сельское хозяйство (16,2%), торговля (14,5%), промышленность (8,2%), государственное управление (5,9%) и строительство (4,2%).

Также рабочие места были предоставлены в сферах здравоохранения и социальной помощи, образования, транспорта, складирования и связи.

В ANOFM подчеркнули, что услуги по трудоустройству предоставляются бесплатно через территориальные подразделения по всей стране.