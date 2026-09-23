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logos-press.md logologos-press
23 Сентября 2026, 22:22
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Цены на молдавский мед в сентябре оказались ниже ожиданий пчеловодов

Оптовые цены на мед нового сбора в Молдове в начале маркетингового сезона-2026 сформировались на уровне ниже ожиданий пчеловодов.

Цены на молдавский мед в сентябре оказались ниже ожиданий пчеловодов.
Цены на молдавский мед в сентябре оказались ниже ожиданий пчеловодов.

В сентябре трейдеры предлагают за полифлерный (цветочный, в основном – с подсолнечника) мед около 40-42 леев/кг, за односортовый (акациевый, липовый) мед – 80-85 леев/кг. Причем к концу месяца основная масса сделок купли-продажи заключается по ценам ближе к нижнему пределу этого диапазона, передает logos-pres.md

Как отмечает в этой связи директор Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим, многие трейдеры в первом месяце осени придерживаются осторожной стратегии закупок – в ситуации высоких логистических затрат, пока непонятного экспортного спроса и высокой конкуренции.

В этой связи стоит упомянуть, что Украина в 2026 году с января по август  включительно экспортировала почти 30 тыс. тонн меда в сумме $69 млн (за весь прошлый год – 50,1 тыс. тонн, $124,9 млн). Благодаря интенсивному экспорту, на украинском рынке мед нового урожая подорожал до 300-600 гривен/кг, сообщила координатор комитета по защите растений и семян ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Анна Каширина.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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