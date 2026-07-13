theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
13 Июля 2026, 22:00
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Цены на черешню на внутреннем рынке Молдовы сравнялись с экспортными

В текущем году из-за относительно прохладной весны сезон продаж черешни местного производства начался примерно на две недели позже обычного срока.

Цены на черешню на внутреннем рынке Молдовы сравнялись с экспортными.
Цены на черешню на внутреннем рынке Молдовы сравнялись с экспортными.

Однако продлится он тоже дольше – нынешнюю и, возможно, следующую неделю. Если планы садоводов не скорректируют осадки, передает logos-pres.md

Представитель руководства Ассоциации Moldova Fruct отметил, что, несмотря на поздний старт продаж, в прошлом месяце Молдова экспортировала почти 6 тыс. тонн черешни. Это лишь на 2 тыс. тонн меньше, чем в июне 2025 года. При этом прошлый сезон экспорта черешни был одним из наиболее удачных в прошедшем пятилетии. 

Сохраняется надежда на то, что экспорт черешни по итогам июля 2026 окажется не ниже июньского показателя. Цены на экспортную черешню, со слов рыночных операторов, различаются от региона к региону, а также, важнейший фактор – в зависимости от калибра и физической целостности плодов. 

В июле 2026 года крекинг (растрескивание плодов от избыточной влаги) не является такой же большой проблемой, как в некоторые предыдущие сезоны, тем не менее, такие случаи есть. Судя по данным портала EastFruit на конец прошлой недели, оптовая цена на черешню в Молдове колебалась в пределах 30-40 леев/кг (в тот же момент июля прошлого года – 50 леев/кг в среднем). 

Актуальная оптовая цена на черешню в Молдове (в среднем $1,99/кг) ниже, чем в Украине ($2,23/кг) и Польше ($3,61/кг). Однако, в отличие от этих стран, в июле Молдова остается не только потребителем, но и экспортером черешни. 

Рыночная динамика предыдущих лет свидетельствует, что в случаях, если сезон продаж черешни затягивается на вторую половину июля, то уровень оптовых цен гарантированно увеличивается. Зачастую в такие сезоны средняя оптовая цена в финале сезона превышает уровень стартовой цены (в 2026 году она составляла 50 леев/кг в среднем). 

В минувший уик-энд максимальная розничная цена на черешню лучшего качества (40-45 леев/кг) в Кишиневе почти сравнялась с оптовой ценой на качественную черешню для экспорта.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте