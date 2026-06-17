Цены на нефть падают до 3-месячного минимума в контексте ожиданий открытия Ормузского пролива

Цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель, так как рынки уверены, что фактическая блокировка Ормузского пролива завершается и вскоре восстановятся поставки из ключевого нефтяного региона.

Цены на нефть в среду продолжили падать: международный эталонный сорт Brent впервые с начала марта торговался значительно ниже 80 долларов за баррель, поскольку оптимизм, связанный с временным мирным соглашением между США и Ираном, которое, как ожидается, позволит вновь открыть Ормузский пролив к концу недели, продолжает давить на котировки, пишет euronews.com

Возможность возобновления движения через пролив помогла ослабить опасения по поводу затяжных перебоев в поставках энергоресурсов из Персидского залива, одного из ключевых мировых центров экспорта нефти и сжиженного природного газа.

Эта стратегически важная судоходная артерия фактически закрыта с начала войны с Ираном 28 февраля, что в какой‑то момент подняло цену Brent почти до 120 долларов за баррель и, как следствие, спровоцировало рост цен по всему миру. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что пролив полностью откроют к пятнице и он будет работать без транзитных сборов.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в следующем месяце около 7:00 по центральноевропейскому времени торговались на уровне 78,37 доллара за баррель, а американский эталон WTI в то же время стоил 75,45 доллара за баррель. В среду утром европейские цены на природный газ опустились ниже 42 евро за мегаватт‑час.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), война с Ираном и де-факто закрытие Ормузского пролива привели к крупнейшему в истории глобального нефтяного рынка нарушению поставок.

Стоимость Brent резко снизилась с уровня выше 100 долларов за баррель, зафиксированного несколько недель назад, и за последний месяц рухнула более чем на 33 %, поскольку ожидания на рынке резко изменились. Однако энергетической отрасли еще могут понадобиться месяцы, чтобы вновь заработать на полную мощность.

Многие аналитики сохраняют осторожность, поскольку в ходе переговоров по‑прежнему остаются серьезные разногласия, в том числе по вопросу о том, как поступить с ядерной программой Ирана. На Уолл‑стрит же надеются, что это соглашение позволит в долгосрочной перспективе урегулировать конфликт, который подпитывал инфляцию во всем мире.

Остаются и вопросы о том, насколько быстро удастся восстановить региональную добычу. Что касается производства сжиженного природного газа, внимание по‑прежнему приковано к катарскому промышленному комплексу Рас-Лаффан, крупнейшему в мире экспортному хабу СПГ, на фоне сообщений о серьезных повреждениях инфраструктуры.