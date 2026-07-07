Экспорт яблок из Молдовы в июне: много, не дешево, но не рекорд.

Чуть более 7 тыс. тонн яблок урожая-2025 (в сумме $6,4 млн, $0,9/кг) экспортировала Молдова в июне 2026 года. Это очень значительный объем внешних поставок для месяца, который традиционно завершает маркетинговый сезон.

По сведениям Ассоциации Moldova Fruct, основанным на данных Минсельхоза, в прошлом месяце молдавских яблок в Россию ушло почти 5 тыс. тонн ($4,71 млн, $0,95/кг), в Румынию — более 1,85 тыс. тонн ($1,38 млн, $0,75/кг), в Саудовскую Аравию — почти 202 тонны ($0,23 млн, $1,14/кг). Помимо этого, в Польшу, Беларусь и Исландию отправлено по несколько десятков тонн яблок из Молдовы, передает logos-pres.md

В июне 2025 года Молдова экспортировала яблок лишь около 1,7 тыс. тонн ($1,19 млн, $0,69/кг) в три страны – Россия, Румыния, Украина. В нынешнем десятилетии максимальные объемы яблок в июне Молдова экспортировала в 2022 (около 21 тыс. тонн) и в 2021 (чуть более 15 тыс. тонн).

По мнению операторов фруктового рынка Молдовы сравнительно большой объем внешних поставок яблок в июне нынешнего года объясняется наличием у местных трейдеров значительных товарных запасов этих фруктов, причем хорошего качества.

При этом на внешних рынках еще есть и спрос на этот товар. Вероятно, продажи – как на внешнем, так и на внутреннем рынке – будут продолжаться до конца лета. Сходная ситуация наблюдается в Евросоюзе.

Некоторые крупные производители яблок (Италия, Польша и др.) в июне располагали запасами товара, превышающими прошлогодними на тот же момент. Вместе с тем, специализированные аналитические структуры отмечали также высокий темп сокращения этих запасов по мере приближения конца маркетингового сезона.