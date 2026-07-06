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logos.press.md logologos
6 Июля 2026, 15:56
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Стефанко: Румынские экспортёры возят черешню из Молдовы в Россию и Беларусь

Об этом заявил депутат парламента от партии «Демократия дома» Сергей Стефанко, добавив, что у молдавских экспортеров такой возможности нет.

Стефанко: Румынские экспортёры возят черешню из Молдовы в Россию и Беларусь.
Стефанко: Румынские экспортёры возят черешню из Молдовы в Россию и Беларусь.

В комментарии для Logos Press, операторы фруктового рынка Молдовы отметили, что ситуация эта реальна, она существует уже несколько лет – с начала войны в Украине (при этом отдельные предпосылки возникли еще раньше). Такая реальность – это сумма административных и технических факторов, один из основных – очень ограниченное количество «дозволов», то есть авторизаций на транспортировку грузов молдавскими фурами по территории Евросоюза. Молдавские коммерсанты адаптировались к ситуации. По территории Молдовы к границе фрукты доставляют местные грузовики, на границе они оставляют загруженные прицепы (где их подхватывают румынские транспортники и везут их в упомянутые страны СНГ). А молдавские грузовики там же на молдавской границе забирают и везут обратно порожние прицепы.

Конечно, такая многокомпонентная схема требует координации, сопряжена с дополнительными затратами и потерями (снижением закупочной цены на молдавские фрукты, в частности). Тем не менее, коль скоро она существует – значит, экономически все еще выгодна. Особенно в сельхозсезоны, когда в Беларуси и России неурожай или дефицит фруктов, вызванный иными причинами. Соответственно, цены на них сравнительно высокие, а требования к качеству – умеренные.

Наконец, у молдавской стороны в этой схеме – не только издержки, но и, косвенно, преимущества. В частности, иностранные транспортники утверждают, что в последнее время в России не просто заправить большегрузный автомобиль топливом.

Источник
logos.press.md logologos
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