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ipn
9 Июня 2026, 14:27
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РКБ получила современное оборудование благодаря проекту НКМС, стоимостью более 2,6 млн леев

По данным учреждения, новое оборудование позволит проводить более быстрые и точные исследования.

РКБ получила современное оборудование благодаря проекту НКМС, стоимостью более 2,6 млн леев.
РКБ получила современное оборудование благодаря проекту НКМС, стоимостью более 2,6 млн леев.

По данным НКМС, колоноскопы были интегрированы с уже имеющимся в больнице высокопроизводительным видеопроцессором, что расширит возможности проведения сложных исследований толстой кишки и улучшит качество медицинского обслуживания, передает ipn.md

В учреждении отмечают, что новое оборудование поможет сократить время ожидания обследований и будет способствовать более раннему выявлению серьёзных заболеваний, прежде всего колоректального рака, что повысит шансы пациентов на успешное лечение и восстановление. Два колоноскопа переданы в отделение колоректальной хирургии, а третий установлен в консультативном отделении больницы.

Источник
ipn
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