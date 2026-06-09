9 Июня 2026, 14:27
656
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
РКБ получила современное оборудование благодаря проекту НКМС, стоимостью более 2,6 млн леев
По данным учреждения, новое оборудование позволит проводить более быстрые и точные исследования.
По данным НКМС, колоноскопы были интегрированы с уже имеющимся в больнице высокопроизводительным видеопроцессором, что расширит возможности проведения сложных исследований толстой кишки и улучшит качество медицинского обслуживания, передает ipn.md
В учреждении отмечают, что новое оборудование поможет сократить время ожидания обследований и будет способствовать более раннему выявлению серьёзных заболеваний, прежде всего колоректального рака, что повысит шансы пациентов на успешное лечение и восстановление. Два колоноскопа переданы в отделение колоректальной хирургии, а третий установлен в консультативном отделении больницы.