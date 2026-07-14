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logos.press.md logologos
14 Июля 2026, 08:20
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Трудовой кодекс Молдовы предлагается дополнить отдельным разделом

Поправка включена в пакет изменений в трудовое законодательство, разработанный с целью сокращения избыточного регулирования деловой среды в стратегических секторах.

Трудовой кодекс Молдовы предлагается дополнить отдельным разделом.
Трудовой кодекс Молдовы предлагается дополнить отдельным разделом.

Автор изменений — Министерство экономического развития и цифровизации, передает logos-pres.md

Такая модель трудовых взаимоотношений, отмечается в пояснительной записке к проекту, применяется в ряде стран ЕС, в том числе в Австрии, Великобритании, Норвегии и Эстонии. 

Договор с «нулевым» количеством часов предусматривает, что работодатель не гарантирует сотруднику минимальный объем занятости, а работник привлекается к деятельности предприятия по мере производственной необходимости. 

При этом работодатель обязан уведомить сотрудника о выходе на работу минимум за 24 часа, а работник может отказаться от предложения, сделанного с нарушением этого срока, без того, чтобы нести дисциплинарную ответственность за это. 

Согласно проекту, продолжительность смены по таким договорам не сможет превышать 12 часов, а число работников с «нулевыми» контрактами ограничат 30% от общей численности персонала предприятия. 

Однако если сотрудник в течение четырех месяцев подряд будет работать по стабильному графику, работодатель обязан перевести его на обычный трудовой договор с фиксированным количеством часов и зарплатой.

Источник
logos.press.md logologos
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