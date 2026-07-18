Минтруда готовит новый пакет поправок в Трудовой кодекс.

Министерство труда и социальной защиты представило для предварительного общественного обсуждения пакет изменений в трудовое законодательство, направленный на его гармонизацию с нормами Европейского союза.

Поправки затрагивают правила найма, коллективных увольнений, информирования работников и полномочия Государственной инспекции труда, передает logos-pres.md

Для бизнеса предлагаемые изменения означают расширение обязанностей работодателей по информированию персонала, уточнение правил оплаты дополнительной работы сотрудников с неполной занятостью, а также усиление контроля со стороны Государственной инспекции труда.

При этом окончательная редакция законопроекта еще может измениться по итогам общественных консультаций.

Что предлагается изменить

Проект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс и ряд других нормативных актов, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

В частности, предлагается ввести новые понятия, включая «сопоставимого работника, занятого на неопределенный срок», «сопоставимого работника с полной занятостью» и «мобильного работника».

Документ также уточняет порядок оплаты дополнительной работы сотрудников, занятых неполный рабочий день, если фактически они работают сверх установленной в трудовом договоре продолжительности рабочего времени.

Кроме того, работодателей планируется обязать более подробно информировать работников об условиях труда, а представителей трудовых коллективов — о коллективных увольнениях и передаче предприятий новым владельцам.

Новые требования для работодателей

Поправки предусматривают расширение полномочий Государственной инспекции труда, включая обновление порядка выдачи обязательных предписаний и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок.

Отдельные нормы касаются условий труда работников ночных смен и сменного персонала. Работодатели должны будут обеспечивать им уровень безопасности и охраны труда, сопоставимый с условиями, предоставляемыми другим категориям работников. Одновременно предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новой нормой, предусматривающей ответственность работодателя за непредоставление сотрудникам информации об условиях труда.

Гармонизация с законодательством ЕС

По данным министерства труда и социальной защиты, проект разработан в рамках процесса гармонизации молдавского законодательства с правом Европейского союза. Документ учитывает положения шести европейских директив, регулирующих вопросы неполной и срочной занятости, коллективных увольнений, передачи предприятий, организации рабочего времени, а также прозрачности и предсказуемости условий труда.

Предложения были представлены на предварительных публичных консультациях с участием представителей органов власти, профсоюзов, объединений работодателей и делового сообщества.

После учета поступивших замечаний проект пройдет межведомственное согласование, юридическую и антикоррупционную экспертизу, после чего будет внесен на рассмотрение правительства.