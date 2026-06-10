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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 19:51
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В Кишиневе задержали подозреваемых в мошенничестве на сумму более 270 тысяч леев

В Кишиневе задержали еще четырех подозреваемых по делу о мошенничестве, в результате которого 30-летняя женщина лишилась 275 тысяч леев.

В Кишиневе задержали подозреваемых в мошенничестве на сумму более 270 тысяч леев.
В Кишиневе задержали подозреваемых в мошенничестве на сумму более 270 тысяч леев.

По данным полиции, с 29 мая по 2 июня женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками компании NovaPosta. Под разными предлогами они получили ее персональные данные, передает rupor.md

Затем общение продолжилось в мессенджерах. Там подозреваемые выдавали себя уже за представителей Национального банка Молдовы.

Согласно полиции, женщину убедили передать наличными 275 тысяч леев. Деньги она передала двумя частями в разные дни людям, которых указали подозреваемые.

После специальных следственных мероприятий полиция сектора Ботаника установила и задержала четырех мужчин в возрасте от 20 до 24 лет. Двое из них граждане Украины.

Подозреваемых поместили под предварительный арест на 30 суток. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других возможных участников схемы.

Полиция призывает граждан не передавать незнакомцам персональные и банковские данные, коды подтверждения и деньги после подозрительных звонков или сообщений.

Источник
rupor.md logorupor
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