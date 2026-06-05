Правоохранители задержали жителя Чимишлии: подозревается в распространении наркотиков.

Его остановили на улице в столичном секторе Центр. При себе у него было 16 пакетов ПВП (соли), предназначенных для размещения в тайниках.

Общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 10 000 леев.

Подозреваемый был задержан на 72 часа.

Расследование продолжается.