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5 Июня 2026, 15:08
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Правоохранители задержали жителя Чимишлии: подозревается в распространении наркотиков

22-летний житель Чимишлии был задержан с поличным правоохранителями по подозрению в причастности к распространению наркотических веществ через интернет-магазин в Telegram.

Правоохранители задержали жителя Чимишлии: подозревается в распространении наркотиков.
Правоохранители задержали жителя Чимишлии: подозревается в распространении наркотиков.

Его остановили на улице в столичном секторе Центр. При себе у него было 16 пакетов ПВП (соли), предназначенных для размещения в тайниках.

Общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 10 000 леев.

Подозреваемый был задержан на 72 часа.

Расследование продолжается.

Источник
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