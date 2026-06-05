5 Июня 2026, 15:08
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Правоохранители задержали жителя Чимишлии: подозревается в распространении наркотиков
22-летний житель Чимишлии был задержан с поличным правоохранителями по подозрению в причастности к распространению наркотических веществ через интернет-магазин в Telegram.
Его остановили на улице в столичном секторе Центр. При себе у него было 16 пакетов ПВП (соли), предназначенных для размещения в тайниках.
Общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 10 000 леев.
Подозреваемый был задержан на 72 часа.
Расследование продолжается.