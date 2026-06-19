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zdg.md logozdg
19 Июня 2026, 18:45
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Трое фигурантов коррупционного дела из полиции Ботаники вновь оказались под стражей

Трое сотрудников Инспектората полиции сектора Ботаника, которые ранее были задержаны по делу о коррупции и находившиеся под домашним арестом, вновь оказались под стражей.

Трое фигурантов коррупционного дела из полиции Ботаники вновь оказались под стражей.
Трое фигурантов коррупционного дела из полиции Ботаники вновь оказались под стражей.

На этот раз их подозревают в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах, сообщили 19 июня в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК), передает zdg.md

По данным следствия, полицейские могли нарушить порядок хранения и учета имущества, изъятого в рамках исполнения служебных обязанностей. В НЦБК утверждают, что подозреваемые действовали из корыстных побуждений и по предварительному сговору с другими лицами, личности которых еще устанавливаются.

Следователи считают, что сотрудники полиции воспользовались уязвимым положением человека, находившегося под их контролем, и присвоили часть денежных средств, ранее изъятых у него. В результате потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб.

Задержанных планируется поместить в изолятор временного содержания НЦБК сроком на 72 часа.

Ранее, в апреле 2026 года, эти же сотрудники были задержаны вместе с еще тремя коллегами по подозрению в пассивной и активной коррупции. По версии следствия, правоохранители систематически получали взятки в размере от 3 до 10 тысяч долларов США наличными и в криптовалюте от лиц, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков.

4 июня подозреваемые были переведены из следственного изолятора под домашний арест по решению Апелляционной палаты Центр, которая удовлетворила ходатайства защиты об изменении меры пресечения.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность других лиц.

Согласно законодательству, все фигуранты считаются невиновными до вступления в законную силу окончательного решения суда.

Источник
zdg.md logozdg
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