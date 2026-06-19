Трое фигурантов коррупционного дела из полиции Ботаники вновь оказались под стражей.

Трое сотрудников Инспектората полиции сектора Ботаника, которые ранее были задержаны по делу о коррупции и находившиеся под домашним арестом, вновь оказались под стражей.

На этот раз их подозревают в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах, сообщили 19 июня в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК), передает zdg.md

По данным следствия, полицейские могли нарушить порядок хранения и учета имущества, изъятого в рамках исполнения служебных обязанностей. В НЦБК утверждают, что подозреваемые действовали из корыстных побуждений и по предварительному сговору с другими лицами, личности которых еще устанавливаются.

Следователи считают, что сотрудники полиции воспользовались уязвимым положением человека, находившегося под их контролем, и присвоили часть денежных средств, ранее изъятых у него. В результате потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб.

Задержанных планируется поместить в изолятор временного содержания НЦБК сроком на 72 часа.

Ранее, в апреле 2026 года, эти же сотрудники были задержаны вместе с еще тремя коллегами по подозрению в пассивной и активной коррупции. По версии следствия, правоохранители систематически получали взятки в размере от 3 до 10 тысяч долларов США наличными и в криптовалюте от лиц, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков.

4 июня подозреваемые были переведены из следственного изолятора под домашний арест по решению Апелляционной палаты Центр, которая удовлетворила ходатайства защиты об изменении меры пресечения.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность других лиц.