Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии и подозревают в хранении наркотиков.

«После выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был остановлен автомобиль, в котором находились митрополит Иларион и сопровождавший его оператор. По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не сообщили ясных причин остановки, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, и сразу приступили к досмотру автомобиля.

В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой».

Сам Иларион назвал происходящее провокацией:

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», передает theins.ru

Адвокат митрополита Илариона, председатель общественного Еврейского национального фонда в Чехии Михал Пацовский утверждает, что автомобиль иерарха РПЦ «фактически ожидали» две полицейские машины. Оснований для остановки полицейские не назвали, а документы потребовали не только у водителя, но и у священника. Также, по словам адвоката, Илариона увели в магазин на автозаправке и не позволили ему наблюдать за досмотром автомобиля:

«Должны быть свидетели или видеофиксация. Ничего из этого, насколько нам известно на данный момент, не было. Предварительно мы видим явные признаки нарушения процессуального порядка. <...> Полицейские сразу направились к багажнику — как будто заранее знали, где искать. Если проводился досмотр всей машины, почему не были досмотрены личные вещи и сумки? Это один из ключевых вопросов защиты».

В сообщении в Telegram-канале Илариона говорится, что митрополит в последние месяцы получал угрозы от неизвестных, требовавших от него покинуть место служения. Утверждается, что угрозы «были политически окрашены: их авторы связывали присутствие митрополита Илариона в Карловых Варах с его российским происхождением, церковной принадлежностью и служением в храме Московского патриархата».