rupor.md
25 Мая 2026, 14:54
2 286
В Дурлештах задержали женщину с наркотиками на 5 миллионов леев

В Дурлештах сотрудники полиции задержали 33-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в причастности к сети распространения синтетических наркотиков через Telegram.

Женщину задержали с поличным в лесополосе. В ходе обысков полицейские и прокуроры сектора Буюканы изъяли более 7 килограммов синтетических наркотиков, а также предметы, использовавшиеся для фасовки и упаковки запрещённых веществ, передает rupor.md

По данным правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков превышает 5 миллионов леев.

Подозреваемая задержана на 72 часа. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Источник
