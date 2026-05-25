25 Мая 2026, 14:54
В Дурлештах задержали женщину с наркотиками на 5 миллионов леев
В Дурлештах сотрудники полиции задержали 33-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в причастности к сети распространения синтетических наркотиков через Telegram.
Женщину задержали с поличным в лесополосе. В ходе обысков полицейские и прокуроры сектора Буюканы изъяли более 7 килограммов синтетических наркотиков, а также предметы, использовавшиеся для фасовки и упаковки запрещённых веществ, передает rupor.md
По данным правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков превышает 5 миллионов леев.
Подозреваемая задержана на 72 часа. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.