Три села в Новых Аненах объединяются в одну административную единицу.

Коммуны Джамэна, Золотиевка и Окюл Рош Новоаненского района утвердили окончательное решение о добровольном объединении в единую административную единицу.

Муниципалитеты получат финансовую поддержку в размере 13 миллионов леев от правительства, которые будут инвестированы в модернизацию инфраструктуры и коммунальных услуг, передает rupor.md

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу уточнил, что деньги будут использованы для ремонта дорог, расширения и модернизации сетей водоснабжения и канализации, улучшения уличного освещения и повышения эффективности работы публичных учреждений.

По данным властей, это второе окончательное решение об объединении в рамках реформы местного публичного управления, цель которой — укрепление потенциала мэрий и повышение качества услуг для граждан.

В настоящее время около 800 мэрий участвуют в процессе добровольного объединения. Реформа также мотивирована тем фактом, что более 87% мэрий в Молдове обслуживают общины с населением менее 3 тысяч человек и имеют ограниченные бюджеты и административные ресурсы.

Власти отмечают, что объединяющиеся населённые пункты получат финансовые стимулы — по 3 тысячи леев на каждого жителя. Граждане также смогут пользоваться услугами через единые центры обслуживания и «единое окно», а в каждом селе будет работать представитель мэра.