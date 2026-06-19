С начала 2026 года в Молдове утонули 18 человек.

С начала 2026 года в водоёмах Республики Молдова утонули 18 человек, включая двоих детей.

Такие данные представила Государственная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), призвав граждан соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды, передает radiomoldova.md

По информации ведомства, в 2025 году жертвами несчастных случаев на воде стали 56 человек, среди которых 12 несовершеннолетних. В связи с началом летнего сезона спасатели проводят по всей стране информационные и профилактические мероприятия, направленные на снижение числа трагедий.

19 июня на спасательной станции № 5 на озере в парке «Долина Роз» в Кишинёве сотрудники ГИЧС организовали показательные учения по спасению человека, оказавшегося в опасности на воде. В ходе демонстрации специалисты представили методы спасения и алгоритм оказания первой помощи при утоплении.

«Каждая секунда имеет значение, когда человек находится в опасности на воде», — подчеркнули участники учений.

Кроме практических занятий, сотрудники инспекции проводят разъяснительную работу с населением, рассказывая о правилах безопасного поведения возле водоёмов и рек.

В ГИЧС напоминают, что избежать большинства несчастных случаев помогают простые меры предосторожности: купание только в специально оборудованных местах, отказ от употребления алкоголя во время отдыха у воды и постоянный контроль за детьми.

Спасатели особо подчёркивают, что несовершеннолетних нельзя оставлять без присмотра возле воды даже на непродолжительное время.

Профилактическая кампания продолжится на всей территории страны в течение летнего сезона. Её цель — повысить осведомлённость граждан о рисках, связанных с купанием в небезопасных условиях, и предотвратить новые трагедии.