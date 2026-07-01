Правительство утвердило новые требования к безопасности пассажирских судов.

Правительство утвердило Регламент, устанавливающий требования к остойчивости пассажирских судов типа ro-ro, выполняющих регулярные рейсы в порты Республики Молдова или из них.

Новые правила предусматривают четкие технические требования к остойчивости пассажирских судов как для новых судов, так и для судов, уже находящихся в эксплуатации, передает noi.md

Требования, в частности, касаются порядка оценки остойчивости судов в случае аварийных ситуаций с целью повышения уровня безопасности пассажиров.

Кроме того, документ вводит положения, регулирующие сертификацию судов, признание сертификатов, а также контроль, осуществляемый Морским агентством.

Новые требования распространяются как на суда, плавающие под флагом Республики Молдова, так и на суда под иностранным флагом, выполняющие регулярные рейсы в порты страны или из них.

Принятые меры направлены на приведение национальной нормативной базы в соответствие со стандартами Европейского союза и международными нормами в области безопасности морского судоходства.