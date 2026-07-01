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noi.md logonoi
1 Июля 2026, 16:52
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Правительство утвердило новые требования к безопасности пассажирских судов

Правительство утвердило Регламент, устанавливающий требования к остойчивости пассажирских судов типа ro-ro, выполняющих регулярные рейсы в порты Республики Молдова или из них.

Правительство утвердило новые требования к безопасности пассажирских судов.
Правительство утвердило новые требования к безопасности пассажирских судов.

Новые правила предусматривают четкие технические требования к остойчивости пассажирских судов как для новых судов, так и для судов, уже находящихся в эксплуатации, передает noi.md

Требования, в частности, касаются порядка оценки остойчивости судов в случае аварийных ситуаций с целью повышения уровня безопасности пассажиров. 

Кроме того, документ вводит положения, регулирующие сертификацию судов, признание сертификатов, а также контроль, осуществляемый Морским агентством. 

Новые требования распространяются как на суда, плавающие под флагом Республики Молдова, так и на суда под иностранным флагом, выполняющие регулярные рейсы в порты страны или из них. 

Принятые меры направлены на приведение национальной нормативной базы в соответствие со стандартами Европейского союза и международными нормами в области безопасности морского судоходства.

Источник
noi.md logonoi
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