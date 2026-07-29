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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 19:00
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Транспортные проекты в Молдове ускорят: срок реализации — до четырех лет

Крупные транспортные проекты в Молдове получат ускоренную процедуру подготовки и авторизации со сроком реализации до четырех лет.

Транспортные проекты в Молдове ускорят: срок реализации — до четырех лет.
Транспортные проекты в Молдове ускорят: срок реализации — до четырех лет.

Об этом сообщает правительство, которое одобрило новые правила для дорог, железных дорог, морской и воздушной инфраструктуры сети TEN-T, пишет rupor.md

Документ вводит единый механизм координации и обязывает публиковать всю информацию о статусе проектов на сайте министерства инфраструктуры и регионального развития. Установленный четырехлетний лимит охватывает подготовку технико-экономической документации, приобретение земель, экспроприацию, экспертизы и получение разрешений, что должно сократить административные задержки и издержки.

Для трансграничных инициатив предусмотрена координация графиков с соседними странами и создание совместных органов управления, а также четкие правила для государственных закупок.

При этом власти подчеркивают, что упрощение процедур не снизит требования к защите окружающей среды и участию граждан в публичных консультациях.

Источник
rupor.md logorupor
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