Тофан призвал экономить электричество в часы-пик: Речь идет о наших общих деньгах.

Об этом сообщил премьер-министр Василе Тофан, вновь призвав граждан добровольно сокращать потребление электроэнергии в часы пик, сообщает tvrmoldova.md

Глава правительства поблагодарил жителей страны, откликнувшихся на призыв властей экономить электроэнергию, однако отметил, что этих усилий оказалось недостаточно.

«Вчера, несмотря на наши попытки сэкономить, стране все же не хватило около 130 МВт·ч электроэнергии в период с 21:00 до 23:00. Это означает, что нам пришлось покупать этот объем на бирже по очень высоким ценам — в два-три раза дороже», — заявил премьер.

По словам Тофана, дефицит электроэнергии наблюдается во всем регионе. Он пояснил, что проблемы с производством электроэнергии возникли в Венгрии, Румынии и Болгарии, что привело к сокращению предложения и росту цен.

Премьер предупредил, что тема энергетики будет все чаще появляться в общественной повестке, и призвал жителей ответственно относиться к потреблению, особенно в критический период с 21:00 до 23:00.

«Речь идет о наших общих деньгах. Мы должны выключать свет и экономить электроэнергию, особенно вечером. То же самое касается и воды», — подчеркнул Тофан.

Ранее власти уже предупреждали, что в вечерние часы Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии из-за высокого потребления, вызванного жарой, а также сокращения производства электроэнергии в соседних странах.

С 28 июля в Молдове действует режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Власти предупреждают, что аномальная жара и засуха негативно влияют на производство электроэнергии во всем регионе, из-за чего ее становится сложнее закупать, а стоимость в часы максимального потребления растет.