Тофан: "Повышение тарифа на газ неизбежно. Тот, кто обещает обратное, лжет".

Глава правительства Василий Тофан отметил, что власти могут лишь смягчить рост тарифа и обеспечить компенсации для уязвимых потребителей.

«Очевидно, что тариф на газ придется повысить. Мне кажется, это неизбежно. Я обещал говорить людям прямо, поэтому хочу сказать: любой, кто утверждает, что тариф можно не повышать, говорит неправду. Такой возможности нет.

Единственное, что мы можем сделать, — это повысить его в меньшей степени, а уязвимые семьи и потребители должны получить компенсации, которые покроют это повышение», — заявил Тофан, цитирует unimedia.info

Напомним, НАРЭ предлагает установить тариф 18,79 лея за кубометр без НДС. С учетом НДС и других обязательных платежей конечная цена для бытовых потребителей составит 20,30 лея за кубометр.