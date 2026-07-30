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unimedia.info logounimedia
30 Июля 2026, 15:51
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Тофан: "Повышение тарифа на газ неизбежно. Тот, кто обещает обратное, лжет"

Глава правительства Василий Тофан отметил, что власти могут лишь смягчить рост тарифа и обеспечить компенсации для уязвимых потребителей.

Тофан: &#34;Повышение тарифа на газ неизбежно. Тот, кто обещает обратное, лжет&#34;.
Тофан: "Повышение тарифа на газ неизбежно. Тот, кто обещает обратное, лжет".

«Очевидно, что тариф на газ придется повысить. Мне кажется, это неизбежно. Я обещал говорить людям прямо, поэтому хочу сказать: любой, кто утверждает, что тариф можно не повышать, говорит неправду. Такой возможности нет.

Единственное, что мы можем сделать, — это повысить его в меньшей степени, а уязвимые семьи и потребители должны получить компенсации, которые покроют это повышение», — заявил Тофан, цитирует unimedia.info 

Напомним, НАРЭ предлагает установить тариф 18,79 лея за кубометр без НДС. С учетом НДС и других обязательных платежей конечная цена для бытовых потребителей составит 20,30 лея за кубометр.

Источник
unimedia.info logounimedia
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