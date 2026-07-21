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Point.md logoPoint
21 Июля 2026, 09:31
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Тофан о резком подорожании газа в Молдове: Рынок есть рынок

Будущий премьер-министр Дорин Тофан считает, что решение о резком повышении тарифа на природный газ было продиктовано ситуацией на рынке.

Тофан о резком подорожании газа в Молдове: Рынок есть рынок.
Тофан о резком подорожании газа в Молдове: Рынок есть рынок.

Об этом рассказал журналист Анатолий Голя, который сообщил, что лично спросил Тофана, не считает ли он, что его «подставляют» таким решением накануне формирования нового правительства.

«У нас были консультации с некоторыми журналистами, и я задал господину Тофану вопрос: "Вы чувствуете, что вас подставляют этим решением?" Он ответил, что нет. Сказал: "Рынок есть рынок, цены выросли, поэтому это необходимо было сделать"», - рассказал Голя.

По словам журналиста, Тофан дал понять, что воспринимает повышение цен на газ как вынужденную меру, обусловленную рыночной конъюнктурой.

Тариф на природный газ будет повышен до 21 лея за кубометр.

Источник
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