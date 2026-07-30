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30 Июля 2026, 09:04
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Тофан об изменении НДС на газ: Обсуждаются несколько формул

В рамках налоговой реформы разрабатывается несколько вариантов компенсации расходов на газ. По словам премьер-министра Василия Тофана, в настоящее время обсуждаются несколько формул.

Тофан об изменении НДС на газ: Обсуждаются несколько формул.
Тофан об изменении НДС на газ: Обсуждаются несколько формул.

"Новая налоговая реформа должна предусмотреть, что люди с высоким достатком не должны получать государственные субсидии на отопление своих больших домов. Сейчас чем больше газа вы потребляете, тем больше государство вас субсидирует за счёт пониженной ставки НДС. Цель реформы — сохранить минимальную налоговую нагрузку для людей, которые нуждаются в помощи и которым сложно оплачивать газ, а для граждан с более высоким достатком отменить компенсацию, предоставляемую за счёт пониженной ставки НДС", — заявил премьер-министр Тофан.

По его словам, первый вариант налоговой реформы будет представлен 6 августа.

Источник
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