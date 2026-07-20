Тофан хочет «повысить» продолжительность жизни с почти 73 до 72 лет.

В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни в Молдове в 2025 году составляет 72,8 года. Согласно программе правительства, представленной Василе Тофаном, этот показатель должен вырасти «как минимум до 72 лет» к 2030 году.

Эти цели указаны в планах по укреплению системы здравоохранения, предложенных назначенным правительством, пишет bani.md со ссылкой на realitatea.md

Данные, опубликованные на официальной странице Национального бюро статистики, показывают, что с 2015 по 2025 год ожидаемая продолжительность жизни в Республике Молдова для обоих полов выросла с 69,4 до 72,8 года.

Статистические данные также показывают снижение уровня младенческой смертности: с 11,8 умерших детей в возрасте до одного года на 1000 живорождений в 2024 году до 9,2 в 2025 году. Кабинет министров во главе с Василе Тофаном планирует снизить этот показатель до 7 случаев в течение ближайших четырех лет.