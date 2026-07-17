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rupor.md logorupor
17 Июля 2026, 23:59
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Termoelectrica упростила передачу показаний счетчиков для потребителей

АО Termoelectrica напомнила потребителям о возможности быстро передавать показания счётчиков горячей воды через службу Call Center.

Termoelectrica упростила передачу показаний счетчиков для потребителей.
Termoelectrica упростила передачу показаний счетчиков для потребителей.

Для этого жителям не нужно посещать офис компании — все необходимые данные можно сообщить по телефону за несколько минут, передает rupor.md

Чтобы передать показания, необходимо позвонить по номеру 022 447 447 или 1300, выбрать в автоматическом меню раздел «Показания счётчика», указать идентификационный код потребителя (ID) и следовать голосовым инструкциям.

В компании отмечают, что регулярная передача данных помогает правильно рассчитывать оплату за горячее водоснабжение и позволяет избежать дополнительных начислений, связанных с расчётным объёмом потребления.

Источник
rupor.md logorupor
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