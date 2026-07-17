Termoelectrica упростила передачу показаний счетчиков для потребителей.

АО Termoelectrica напомнила потребителям о возможности быстро передавать показания счётчиков горячей воды через службу Call Center.

Для этого жителям не нужно посещать офис компании — все необходимые данные можно сообщить по телефону за несколько минут, передает rupor.md

Чтобы передать показания, необходимо позвонить по номеру 022 447 447 или 1300, выбрать в автоматическом меню раздел «Показания счётчика», указать идентификационный код потребителя (ID) и следовать голосовым инструкциям.

В компании отмечают, что регулярная передача данных помогает правильно рассчитывать оплату за горячее водоснабжение и позволяет избежать дополнительных начислений, связанных с расчётным объёмом потребления.