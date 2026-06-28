Внешние партнёры профинансируют строительство когенерационной установки на Termoelectrica.

Комитет по внешней политике молдавского парламента одобрил консультативное заключение о начале переговоров с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о предоставлении гранта в размере приблизительно $1,7 млн.

Эти средства будут использованы министерством энергетики для разработки технической документации, технико-экономических обоснований, а также экологических и социальных оценок, необходимых для строительства новой когенерационной установки на предприятии Termoelectrica, передает logos-pres.md

Электроэнергетическая мощность установки составит приблизительно 250 МВт, а тепловая – 180 МВт. Фактическое строительство будет финансироваться отдельно Всемирным банком.

После завершения строительства установка позволит одновременно производить электроэнергию и тепло с меньшим расходом топлива, снижая риск перебоев и улучшая централизованное тепло- и водоснабжение для потребителей в Кишиневе.

После подписания соглашение должно быть ратифицировано парламентом, и средства гранта могут быть использованы до 30 декабря 2027 года.