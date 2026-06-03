В Termoelectrica задержали начальника отдела по делу о коррупции при закупках
Начальника отдела в компании Termoelectrica задержали на 72 часа по делу об активной и пассивной коррупции. Расследование касается организации и проведения закупок на предприятии, сообщили в Наццентре по борьбе с коррупцией.
По данным следствия, сотрудника подозревают в том, что он систематически требовал и получал деньги от представителя экономического агента. Взамен он якобы должен был продвигать интересы этой компании на тендерах, которые проводила Termoelectrica, пишет rupor.md
Предварительно, речь идет о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч леев.
Сотрудники НЦБК и прокуроры прокуратуры муниципия Кишинев провели обыски в служебном кабинете подозреваемого и в офисе представителя компании.
Во время обысков изъяли деньги, которые, предположительно, были переданы за май 2026 года, электронные носители информации и документы, имеющие значение для дела.
Задержанного поместили в изолятор НЦБК. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных участников схемы.