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rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 10:17
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В Termoelectrica задержали начальника отдела по делу о коррупции при закупках

Начальника отдела в компании Termoelectrica задержали на 72 часа по делу об активной и пассивной коррупции. Расследование касается организации и проведения закупок на предприятии, сообщили в Наццентре по борьбе с коррупцией.

В Termoelectrica задержали начальника отдела по делу о коррупции при закупках.
В Termoelectrica задержали начальника отдела по делу о коррупции при закупках.

По данным следствия, сотрудника подозревают в том, что он систематически требовал и получал деньги от представителя экономического агента. Взамен он якобы должен был продвигать интересы этой компании на тендерах, которые проводила Termoelectrica, пишет rupor.md

Предварительно, речь идет о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч леев.

Сотрудники НЦБК и прокуроры прокуратуры муниципия Кишинев провели обыски в служебном кабинете подозреваемого и в офисе представителя компании.

Во время обысков изъяли деньги, которые, предположительно, были переданы за май 2026 года, электронные носители информации и документы, имеющие значение для дела.

Задержанного поместили в изолятор НЦБК. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных участников схемы.

Источник
rupor.md logorupor
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