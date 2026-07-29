theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
29 Июля 2026, 20:00
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Termoelectrica определила поставщика на декабрь: заключен контракт на поставку 600 000 МВт·ч газа

Компания Energocom Trading SRL выиграла тендер на поставку природного газа АО Termoelectrica в декабре 2026 года. Об этом АО Energocom сообщило 29 июля.

Termoelectrica определила поставщика на декабрь: заключен контракт на поставку 600 000 МВт·ч газа. Фото: Energocom
Termoelectrica определила поставщика на декабрь: заключен контракт на поставку 600 000 МВт·ч газа. Фото: Energocom

Предполагаемый объем составляет 56 911 050 м³, что эквивалентно 600 412 МВт·ч, и будет использован для собственного потребления предприятия, в том числе для производства тепловой и электрической энергии, передает zdg.md

Торги были организованы на платформе Румынской товарной биржи EST.

«Участие в этих торгах предполагает принятие на себя коммерческих рисков, характерных для волатильного рынка.

Заключив контракт на необходимые объемы на декабрь, Energocom Trading подтверждает свою способность вносить вклад в функционирование конкурентного рынка природного газа в Республике Молдова», — подчеркнули в Еnergocom.

Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте