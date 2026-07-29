Termoelectrica определила поставщика на декабрь: заключен контракт на поставку 600 000 МВт·ч газа

Компания Energocom Trading SRL выиграла тендер на поставку природного газа АО Termoelectrica в декабре 2026 года. Об этом АО Energocom сообщило 29 июля.

Предполагаемый объем составляет 56 911 050 м³, что эквивалентно 600 412 МВт·ч, и будет использован для собственного потребления предприятия, в том числе для производства тепловой и электрической энергии, передает zdg.md

Торги были организованы на платформе Румынской товарной биржи EST.

«Участие в этих торгах предполагает принятие на себя коммерческих рисков, характерных для волатильного рынка.

Заключив контракт на необходимые объемы на декабрь, Energocom Trading подтверждает свою способность вносить вклад в функционирование конкурентного рынка природного газа в Республике Молдова», — подчеркнули в Еnergocom.