Premier Energy предупредила о мошеннических звонках от имени компании.

Premier Energy Distribution предупреждает потребителей о появлении мошеннических телефонных звонков, в ходе которых неизвестные лица под предлогом замены электросчетчиков пытаются получить персональные или банковские данные.

Компания уточняет, что замена счетчиков проводится исключительно в плановом порядке и в соответствии с официальными процедурами. При этом сотрудники не запрашивают по телефону данные удостоверения личности, не просят сообщать коды, полученные в SMS, и не предлагают переходить по ссылкам для оплаты, передает stiri.md

Представители оператора распределительной сети призывают потребителей с подозрением относиться к любым звонкам, во время которых у них запрашивают личную информацию, банковские реквизиты, коды подтверждения или требуют срочно оплатить какие-либо суммы под предлогом замены счетчика.

В Premier Energy рекомендуют не сообщать по телефону персональные данные, не переходить по подозрительным ссылкам, не раскрывать коды из SMS и проверять информацию только через официальные источники. Кроме того, компания призывает сообщать о попытках мошенничества в компетентные органы.

По данным оператора, замена электросчетчиков осуществляется только уполномоченными бригадами, организованно и прозрачно, без требования оплаты или передачи конфиденциальной информации через неофициальные каналы.