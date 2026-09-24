Таран: Рост цен на газ отразится и на стоимости электроэнергии.

Гендиректор НАРЭ Алексей Таран заявил, что конечная цена электроэнергии зависит от ряда компонентов, в том числе от энергии, производимой ТЭЦ. Для них подорожание газа означает рост производственных затрат.

Таран уточнил, что пока Национальное агентство по регулированию в энергетике не может сказать, насколько может вырасти цена электроэнергии. Агентству предстоит проанализировать запросы Termoelectrica и CET-Nord на корректировку цены на производимую ими электроэнергию и оценить влияние этого изменения на общую стоимость закупки, пишет moldova1.md

«Точно то, что этот компонент по запросу ТЭЦ, Termoelectrica и CET-Nord, предлагается увеличить. Мы посмотрим, насколько он вырастет. То есть ясно, что он вырастет, потому что цена на газ выросла, но уже посмотрим, насколько мы ее увеличим и уже насколько это увеличение в общей доле, поскольку доля ТЭЦ на уровне НАРЭ составляет 15–20% от общей корзины закупки, повлияет на конечную стоимость, и тогда решим, как двигаться дальше в отношении электроэнергии», — сказал глава НАРЭ.

По словам Тарана, около 65% электроэнергии Молдова импортирует, а остальную часть закупает на внутреннем рынке. Электроэнергия местного производства поступает в том числе из возобновляемых источников и от теплоэлектроцентралей.

«Природный газ является исходным источником. Почему? Потому что из природного газа производится электроэнергия, тепловая энергия, и эта электроэнергия уже поступает к потребителю. То есть фактически рост цены на природный газ всегда следует по цепочке за остальными, поскольку по сути все производится из природного газа», — объяснил Таран.

При этом глава НАРЭ подчеркнул, что на стоимость электроэнергии влияет и ситуация на внешних рынках, где Молдова закупает значительную часть необходимого объема. Агентству также предстоит проанализировать закупки, которые будут осуществлены до конца года.

Таран пока не прогнозирует, на сколько процентов может вырасти цена на электроэнергию. Он отметил, что подорожание газа не приведет к пропорциональному росту конечного тарифа, поскольку газ является лишь одним из компонентов корзины закупки.