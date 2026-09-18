Таран: Что будет с ценами на топливо, не знает даже Трамп.

Генеральный директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Алексей Таран заявил, что даже президент США Дональд Трамп не знает, что произойдет на рынке нефтепродуктов в ближайшее время.

«Республика Молдова — страна, которая не производит, мы импортируем 100% этих продуктов и действительно зависим от колебаний международных рынков. У нас в стране действует механизм формирования предельных цен на основные нефтепродукты на автозаправочных станциях, при котором Агентство ежедневно устанавливает цену», — отметил Таран в эфире программы на TV8, цитирует unimedia.info

По его словам, в последние дни международные котировки росли более чем на 100 долларов в день. В пересчёте на литр это означало бы подорожание примерно на 2 лея, однако в Молдове рост ограничивается 30–40 банами, поскольку цена рассчитывается на основе средней котировки за 14 дней.

Таран объяснил, что такой механизм позволяет сглаживать резкие колебания международных цен. При снижении котировок средний показатель также уменьшается, благодаря чему розничные цены не достигают пиковых значений.

«Что будет — мы не знаем, не знает и Трамп. Думаю, он уже тоже оказался в ловушке собственной авантюры, приключения и больше не может из этого выбраться», — заявил директор НАРЭ.

При этом Таран отметил, что действующий механизм обеспечивает предсказуемость цен как минимум на две недели вперёд.

«Уже зная нынешние котировки, мы фактически можем видеть, что произойдет в следующие две недели», — добавил он.