Цена газа выросла на 52% выше расчетной: тариф в Молдове могут пересмотреть.

Тариф на природный газ в Молдове может быть вновь пересмотрен, если цены на международных рынках сохранятся на высоком уровне последних дней.

Директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Константин Борошан заявил, что в таком случае поставщику придется заново произвести расчеты и обратиться в Агентство с запросом на возможное изменение регулируемой цены, сообщает bani.md

Заявление прозвучало на фоне роста цены на природный газ на спотовом рынке примерно до 82 евро за МВт·ч — почти на 52% выше уровня, который учитывался при установлении действующего тарифа. На период с августа по декабрь в тарифных расчетах была заложена закупочная цена около 54 евро за МВт·ч.

Таким образом, разница составляет около 28 евро за МВт·ч. Если цены на международных биржах сохранятся на нынешнем уровне, давление на тариф, который оплачивают молдавские потребители, может усилиться.

«В случае если эта тенденция сохранится, закон о природном газе и тарифная методология совершенно четко предусматривают, что обладатель лицензии, поставщик природного газа, должен произвести расчеты и подать заявку в НАРЭ», — заявил Константин Борошан.

Директор НАРЭ уточнил, что на данный момент решения о повышении тарифа нет. Агентство следит за развитием ситуации на международных рынках, а возможное вмешательство будет зависеть от того, как долго сохранятся высокие цены, и от расчетов, представленных поставщиком.

Борошан объяснил, что рост цен на газ на международных рынках, среди прочего, связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке, которое повлияло на доступные объемы предложения и международные маршруты транспортировки энергетических ресурсов.

В настоящее время тариф на газ составляет 20,30 лея за кубометр и действует с 1 сентября.