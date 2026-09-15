В НАРЭ допустили возможность повышения тарифа на тепло.

Тариф на тепловую энергию может быть скорректирован, если цены на природный газ сохранятся на высоком уровне, однако любое возможное изменение должно пройти процедуру, предусмотренную тарифной методологией.

Об этом заявил директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Константин Боросан на пресс-конференции, сообщает bani.md

По словам главы НАРЭ, большинство производителей тепловой энергии закупают природный газ на рыночных условиях, а стоимость топлива является одной из наиболее значимых составляющих конечного тарифа на тепло.

Боросан объяснил, что тарифная методология обязывает обладателей лицензий обращаться с запросом на корректировку тарифа, если возникают предпосылки для изменения регулируемого дохода более чем на 3%.

По его словам, несколько небольших поставщиков уже подали в НАРЭ запросы на корректировку тарифов. Они опубликованы на сайте учреждения в рамках процедур прозрачности принятия решений.

Отвечая на вопрос о ситуации с Termoelectrica и возможности повышения тарифа на тепло в Кишиневе, директор НАРЭ уточнил, что на данном этапе речь идет о запросах, которые предстоит рассмотреть, а сама подача заявления автоматически не означает одобрения повышения тарифа.

Боросан также заявил, что Агентство может потребовать от обладателей лицензий предоставить необходимые расчеты, когда происходят существенные изменения затрат. Если соответствующие запросы не подаются, НАРЭ располагает механизмами для вмешательства в процесс корректировки тарифов.

Глава учреждения подчеркнул, что цена природного газа является определяющим фактором для стоимости производства тепловой энергии.

«Топливная составляющая в производстве тепловой энергии имеет наибольшую долю», — подчеркнул Боросан.

В настоящее время потребители в Кишиневе платят 2020 леев за Гкал тепловой энергии, поставляемой Termoelectrica. Тариф вступил в силу 12 февраля 2026 года после того, как НАРЭ утвердило его снижение на 19,5% — с 2510 леев за Гкал. Тогда Termoelectrica запрашивала тариф в размере 2180 леев за Гкал, однако регулятор утвердил более низкий уровень.

В Бельцах, напротив, НАРЭ повысило тариф на тепловую энергию, поставляемую CET-Nord, до 2201 лея за Гкал — на 75 леев выше прежнего уровня. Компания запрашивала тариф в размере 2359 леев за Гкал.