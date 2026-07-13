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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 18:39
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Таможня аэропорта Кишинёва пресекла две попытки незаконного ввоза дорогих часов

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва пресекли две попытки незаконного ввоза в Республику Молдова брендовых часов и очков, которые не были задекларированы при пересечении границы.

Таможня аэропорта Кишинёва пресекла две попытки незаконного ввоза дорогих часов.
Таможня аэропорта Кишинёва пресекла две попытки незаконного ввоза дорогих часов.

Оба случая были выявлены при проверке пассажиров рейса Стамбул–Кишинёв. Две гражданки Украины, не являющиеся резидентами Республики Молдова, выбрали зелёный коридор и заявили, что не перевозят товары, подлежащие обязательному декларированию, передает rupor.md

Во время проверки с использованием средств неинвазивного контроля у таможенников возникли подозрения относительно содержимого багажа, после чего он был направлен на детальный досмотр.

В чемодане 58-летней гражданки Украины обнаружили 14 брендовых часов, не заявленных таможенным органам.

Во втором случае у 37-летней гражданки Украины нашли девять брендовых часов и очки, стоимость которых превышает установленный законодательством лимит для беспошлинного ввоза и требует обязательного декларирования.

По предварительной оценке, общая стоимость изъятых товаров составляет сотни тысяч леев.

Все товары были изъяты и могут быть конфискованы. В отношении женщин составлены материалы, им грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Таможенная служба напоминает, что товары, стоимость или количество которых превышают установленные законом нормы, подлежат обязательному декларированию. Выбор зелёного коридора означает отсутствие таких товаров, а предоставление ложных сведений влечёт ответственность, предусмотренную законом.

Источник
rupor.md logorupor
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