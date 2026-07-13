Таможня аэропорта Кишинёва пресекла две попытки незаконного ввоза дорогих часов.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва пресекли две попытки незаконного ввоза в Республику Молдова брендовых часов и очков, которые не были задекларированы при пересечении границы.

Оба случая были выявлены при проверке пассажиров рейса Стамбул–Кишинёв. Две гражданки Украины, не являющиеся резидентами Республики Молдова, выбрали зелёный коридор и заявили, что не перевозят товары, подлежащие обязательному декларированию, передает rupor.md

Во время проверки с использованием средств неинвазивного контроля у таможенников возникли подозрения относительно содержимого багажа, после чего он был направлен на детальный досмотр.

В чемодане 58-летней гражданки Украины обнаружили 14 брендовых часов, не заявленных таможенным органам.

Во втором случае у 37-летней гражданки Украины нашли девять брендовых часов и очки, стоимость которых превышает установленный законодательством лимит для беспошлинного ввоза и требует обязательного декларирования.

По предварительной оценке, общая стоимость изъятых товаров составляет сотни тысяч леев.

Все товары были изъяты и могут быть конфискованы. В отношении женщин составлены материалы, им грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Таможенная служба напоминает, что товары, стоимость или количество которых превышают установленные законом нормы, подлежат обязательному декларированию. Выбор зелёного коридора означает отсутствие таких товаров, а предоставление ложных сведений влечёт ответственность, предусмотренную законом.