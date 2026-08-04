Свыше 500 вызовов скорой за неделю оказались ложными.

Служба догоспитальной скорой медицинской помощи за неделю, с 27 июля по 2 августа, зарегистрировала 14 720 вызовов, из которых 1 887 касались детей.

После оказания первой помощи в больницы были доставлены 6 424 пациента, включая 1 200 детей. При этом 516 обращений оказались необоснованными и не соответствовали критериям экстренной медицинской помощи, передает realitatea.md

По данным службы, чаще всего бригады скорой помощи выезжали к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — зарегистрирован 3 121 случай. Еще 1 977 вызовов были связаны с неврологическими состояниями, в том числе 197 — с инсультами. Кроме того, медики оказали помощь при 1 734 травмах и 1 216 заболеваниях органов дыхания.

За отчетный период скорая помощь также выезжала 115 раз из-за последствий воздействия физических, химических и природных факторов. Среди них — 71 случай укусов животных и насекомых, 39 ожогов и три случая солнечного удара.

Отдельно в службе сообщили о 102 дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадали 127 человек. В больницы были госпитализированы 103 пациента, включая 27 детей.

Кроме того, за неделю зарегистрировано 59 случаев острых отравлений. Из них 22 были связаны с лекарственными препаратами, 21 — с алкоголем, 14 — с другими веществами, а также зафиксировано по одному случаю отравления наркотиками и угарным газом.