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noi.md logonoi
28 Июля 2026, 18:05
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Сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной вызовов скорой помощи

В период с 20 по 26 июля текущего года бригады догоспитальной скорой медицинской помощи выехали на 14 691 вызов.

Сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной вызовов скорой помощи.
Сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной вызовов скорой помощи.

Из общего числа вызовов 470 не соответствовали критериям неотложных медико-хирургических состояний. После оказания догоспитальной медицинской помощи 6400 пациентов, в том числе 1180 детей, были доставлены в больницы, передает noi.md

Наиболее частыми причинами вызовов, обслуженных бригадами скорой медицинской помощи, стали сердечно-сосудистые, неврологические, травматологические, респираторные и инфекционные неотложные состояния. 

За тот же период было зарегистрировано 115 экстренных случаев, вызванных воздействием физических, химических или природных факторов. В их числе — 76 случаев укусов животных и ужалений насекомыми, 35 ожогов и два случая солнечного удара. 

Кроме того, бригады скорой помощи выезжали на 47 случаев острых отравлений.

Источник
noi.md logonoi
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