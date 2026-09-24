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rupor.md logorupor
24 Сентября 2026, 16:33
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Судей Конституционного суда будут выбирать по новым правилам

Парламент Молдовы во втором чтении принял изменения, которые меняют процедуру отбора и назначения судей Конституционного суда.

Судей Конституционного суда будут выбирать по новым правилам.
Судей Конституционного суда будут выбирать по новым правилам.

Новые правила предусматривают публикацию информации о кандидатах, общественные консультации и проверку их добропорядочности, передает rupor.md

Инициатива была разработана председателем парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитетам Вероникой Рошкой после заключения Венецианской комиссии по законопроекту о Конституционном суде. В документ также включены рекомендации экспертов Европейской комиссии.

Согласно новым правилам, процедура отбора нового судьи должна начинаться за три месяца до окончания полномочий действующего судьи. Ранее на организацию процедуры отводилось 45 дней.

Кандидатов будут отбирать парламент, правительство и Высший совет магистратуры — в зависимости от того, какой орган назначает соответствующего судью. Каждая из этих структур должна будет заранее опубликовать на официальном сайте объявление о начале отбора, требования к кандидатам и крайний срок подачи документов.

После этого предусмотрены публичные консультации и проверка добропорядочности кандидатов. Их резюме будут размещаться в открытом доступе. Гражданское общество, СМИ и другие заинтересованные стороны смогут в установленный срок представить документированную информацию о соответствии кандидатов требованиям, возможных несовместимостях или вопросах, связанных с их добропорядочностью.

Следующим этапом станет собеседование с кандидатами. Итоговые результаты отбора также должны быть опубликованы на сайте учреждения, которое проводило процедуру.

Сейчас в состав Конституционного суда входят шесть судей, которые назначаются на шестилетний срок. Двух назначает парламент, двух — правительство и ещё двух — Высший совет магистратуры. Во время исполнения полномочий судьи являются несменяемыми и независимыми и подчиняются только Конституции.

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Источник
rupor.md logorupor
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