ПСРМ не выдвинет депутата Григория Узуна на пост башкана: он не знает румынский язык

ПСРМ не станет выдвигать своего депутата Григория Узуна кандидатом на должность башкана Гагаузии. Игорь Додон объяснил это тем, что Узун не владеет румынским языком, знание которого теперь обязательно для участия в выборах.

Вместо собственного кандидата социалисты намерены поддержать одного из других участников гонки. Решение примут после консультаций, которые партия проведет в ближайшие дни, передает rupor.md

«Мы проведем консультации с другими потенциальными кандидатами в башканы, после чего Партия социалистов как крупнейшая политическая сила, пользующаяся поддержкой в Гагаузии, примет решение, кого поддержать на выборах», — сообщил Додон на брифинге.

Имя кандидата он пока не назвал.

«Я знаю, что все ждут, когда мы скажем, кого поддержим. После консультаций с потенциальными участниками избирательной гонки мы проинформируем об этом в ближайшие дни», — добавил глава ПСРМ.

Одновременно социалисты готовятся к выборам в Народное собрание Гагаузии. По словам Додона, партия уже обсуждает претендентов по 35 избирательным округам и намерена участвовать в кампании.

Выборы башкана и депутатов Народного собрания Гагаузии пройдут одновременно 15 ноября.