Суд подтвердил 10-летний срок и штраф в $100 млн для экс-руководителя BEM.

Апелляционная палата Центр оставила без изменений приговор бывшему временно исполняющему обязанности президента АО Banca de Economii (BEM).

Виорел Быркэ проведет за решеткой 10 лет и должен выплатить банку 100 миллионов долларов ущерба, передает rupor.md

Решением от 8 июля 2026 года судьи отклонили апелляции как защиты, так и обвинения, признав вердикт суда первой инстанции от 29 января 2024 года законным и обоснованным.

Осужденный будет отбывать 10-летний срок в тюрьме закрытого типа. Ему запрещено работать в финансово-банковском секторе в течение 5 лет после освобождения.

Всю сумму ущерба ($100 млн) взыщут в пользу ликвидируемого Banca de Economii по курсу Нацбанка на день исполнения приговора. Для обеспечения выплат суд сохранил арест на половину имущества осужденного стоимостью около 4 миллионов леев. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение двух месяцев.

Детали уголовного дела: