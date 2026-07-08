Суд подтвердил 10-летний срок и штраф в $100 млн для экс-руководителя BEM
Апелляционная палата Центр оставила без изменений приговор бывшему временно исполняющему обязанности президента АО Banca de Economii (BEM).
Виорел Быркэ проведет за решеткой 10 лет и должен выплатить банку 100 миллионов долларов ущерба, передает rupor.md
Решением от 8 июля 2026 года судьи отклонили апелляции как защиты, так и обвинения, признав вердикт суда первой инстанции от 29 января 2024 года законным и обоснованным.
Осужденный будет отбывать 10-летний срок в тюрьме закрытого типа. Ему запрещено работать в финансово-банковском секторе в течение 5 лет после освобождения.
Всю сумму ущерба ($100 млн) взыщут в пользу ликвидируемого Banca de Economii по курсу Нацбанка на день исполнения приговора. Для обеспечения выплат суд сохранил арест на половину имущества осужденного стоимостью около 4 миллионов леев. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение двух месяцев.
Детали уголовного дела:
Период преступления: С июля 2013 по сентябрь 2014 года.
Схема хищения: Подсудимый сфальсифицировал семь международных платежных поручений SWIFT.
Сумма ущерба: В соучастии с другими лицами из банка было выведено 100 миллионов долларов.
Сроки следствия: Судебные разбирательства длились три года, подсудимый вину не признал.