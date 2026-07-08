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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 20:44
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Суд подтвердил 10-летний срок и штраф в $100 млн для экс-руководителя BEM

Апелляционная палата Центр оставила без изменений приговор бывшему временно исполняющему обязанности президента АО Banca de Economii (BEM).

Суд подтвердил 10-летний срок и штраф в $100 млн для экс-руководителя BEM.
Суд подтвердил 10-летний срок и штраф в $100 млн для экс-руководителя BEM.

Виорел Быркэ проведет за решеткой 10 лет и должен выплатить банку 100 миллионов долларов ущерба, передает rupor.md

Решением от 8 июля 2026 года судьи отклонили апелляции как защиты, так и обвинения, признав вердикт суда первой инстанции от 29 января 2024 года законным и обоснованным.

Осужденный будет отбывать 10-летний срок в тюрьме закрытого типа. Ему запрещено работать в финансово-банковском секторе в течение 5 лет после освобождения.

Всю сумму ущерба ($100 млн) взыщут в пользу ликвидируемого Banca de Economii по курсу Нацбанка на день исполнения приговора. Для обеспечения выплат суд сохранил арест на половину имущества осужденного стоимостью около 4 миллионов леев. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение двух месяцев.

Детали уголовного дела:

  • Период преступления: С июля 2013 по сентябрь 2014 года.

  • Схема хищения: Подсудимый сфальсифицировал семь международных платежных поручений SWIFT.

  • Сумма ущерба: В соучастии с другими лицами из банка было выведено 100 миллионов долларов.

  • Сроки следствия: Судебные разбирательства длились три года, подсудимый вину не признал.

Источник
rupor.md logorupor
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