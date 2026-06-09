Суд оставил в силе решение совета СТР, выписавшего штраф GRT на 60 тысяч леев.

Речь идет о двух штрафах по 30 тыс. леев, а также о приостановление права на трансляцию коммерческой рекламы на один день, с 06:00 до 24:00. Решения были приняты из-за отсутствия беспристрастности, ложных сведений, а также предвзятого отношения ведущих некоторых программ, передает infotag.md

Например, Совет выявил, что три репортажа, транслировавшихся телеканалом TV Găgăuzia в рамках новостной программы «Новости» 24, 25 и 28 июля 2025 г., строились исключительно на заявлениях в поддержку башкана Евгении Гуцул (ныне отбывающей срок). А в программе «Общественный интерес», вышедшей в эфир 29 июля, были допущены обвинения и заявления без фактического обоснования, высказанные гостем программы, а ведущая не вмешивалась, чтобы уравновесить речь гостя. Результаты контроля программы «Большая игра» 3 августа установили, что позиция модератора демонстрировала отсутствие сбалансированности и беспристрастности в подходе к обсуждаемым темам.

Совет считает, что это противоречит законодательству, в частности положению о том, что в рамках новостных и дискуссионных программ должны быть обеспечены беспристрастность, сбалансированность и содействие свободному формированию мнений путем представления основных противоположных точек зрения.