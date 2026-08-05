Молдаванина оштрафовали на 37,5 тыс. леев за использование поддельных прав.

Гражданин Республики Молдова приговорен к штрафу в размере 37 500 леев после того, как предъявил поддельное водительское удостоверение на пункте пропуска Тудора — Староказачье. Приговор был вынесен судом Каушан.

По данным суда, инцидент произошел 3 октября 2025 года около 13:50, когда мужчина пытался въехать в Молдову за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander, передает stiri.md со ссылкой на studio-l.online

Во время пограничного контроля он предъявил водительское удостоверение, якобы выданное в Российской Федерации. Однако пограничники обнаружили признаки подделки и изъяли документ для проведения экспертизы.

Согласно заключению экспертов, удостоверение было изготовлено с использованием цветного струйного и цветного лазерного принтеров.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в упрощенном порядке. Он пояснил, что ранее действительно имел водительское удостоверение, выданное в России, однако срок его действия истек еще в 2020 году.

Как следует из материалов дела, после неудачной попытки сдать теоретический экзамен мужчина приобрел поддельное удостоверение через неизвестных лиц, заплатив 30 тысяч российских рублей. Документ содержал несколько категорий, включая A, B, C и D.

Суд установил, что поддельное удостоверение использовалось до момента пограничного контроля, когда его обнаружили и изъяли сотрудники Пограничной полиции.

При назначении наказания суд учел признание вины, рассмотрение дела в упрощенном порядке и искреннее раскаяние обвиняемого как смягчающие обстоятельства.

Помимо штрафа в размере 37 500 леев, суд обязал мужчину возместить 1 130 леев судебных расходов, связанных с проведением технической экспертизы.

Поддельное водительское удостоверение останется приобщенным к материалам уголовного дела после вступления приговора в законную силу.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней.