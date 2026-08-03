Сотрудницу полиции раскритиковали за грубый тон во время проверки в Кишиневе.

Видеозапись вызвала широкий резонанс в социальных сетях после того, как на ней была запечатлена реакция сотрудницы полиции во время оформления административного нарушения.

Когда именно были сняты эти кадры, неизвестно, сообщает omniapres.md

Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел в одном из районов Кишинева. Полицейский экипаж остановил двух человек, которые ехали на электросамокатах по выделенной полосе без обязательной защитной экипировки. В результате на них был составлен протокол и выписан штраф.

Во время оформления документов к одной из оштрафованных подошел ее брат и спросил, что произошло. Хотя вопрос был адресован сестре, полицейская, стоявшая к нему спиной, решила, что мужчина обращается к ней, и резко отреагировала.

«Уйдите отсюда! Я не обязана вам отвечать! Не вы мне зарплату платите! Да, я полицейский. И что с того?», — говорит она на записи.

Мужчина попытался объяснить, что разговаривал со своей сестрой и не обращался к сотруднице полиции. Он также упрекнул ее за тон общения, заявив, что полицейский не должен разговаривать с гражданами подобным образом.

В конце инцидента оба нарушителя подписали протокол и согласились с назначенным штрафом. На видео полицейская впоследствии признает, что неправильно поняла ситуацию.

Помимо ее реакции, пользователи социальных сетей раскритиковали и внешний вид сотрудницы полиции во время исполнения служебных обязанностей. Несмотря на то что на кадрах видно, что она вооружена табельным пистолетом, комментаторы обратили внимание, что у нее были распущенные длинные волосы, а одна рука находилась в кармане. По их мнению, такой внешний вид и поведение не соответствуют элементарным требованиям безопасности для полицейского, находящегося при исполнении.

На момент публикации материала Генеральный инспекторат полиции не выступил с официальным комментарием по поводу видеозаписи, распространившейся в социальных сетях.



