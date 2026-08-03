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omniapres.md logoomniapres
3 Августа 2026, 09:40
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Сотрудницу полиции раскритиковали за грубый тон во время проверки в Кишиневе

Видеозапись вызвала широкий резонанс в социальных сетях после того, как на ней была запечатлена реакция сотрудницы полиции во время оформления административного нарушения.

Сотрудницу полиции раскритиковали за грубый тон во время проверки в Кишиневе.
Сотрудницу полиции раскритиковали за грубый тон во время проверки в Кишиневе.

Когда именно были сняты эти кадры, неизвестно, сообщает omniapres.md

Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел в одном из районов Кишинева. Полицейский экипаж остановил двух человек, которые ехали на электросамокатах по выделенной полосе без обязательной защитной экипировки. В результате на них был составлен протокол и выписан штраф.

Во время оформления документов к одной из оштрафованных подошел ее брат и спросил, что произошло. Хотя вопрос был адресован сестре, полицейская, стоявшая к нему спиной, решила, что мужчина обращается к ней, и резко отреагировала.

«Уйдите отсюда! Я не обязана вам отвечать! Не вы мне зарплату платите! Да, я полицейский. И что с того?», — говорит она на записи.

Мужчина попытался объяснить, что разговаривал со своей сестрой и не обращался к сотруднице полиции. Он также упрекнул ее за тон общения, заявив, что полицейский не должен разговаривать с гражданами подобным образом.

В конце инцидента оба нарушителя подписали протокол и согласились с назначенным штрафом. На видео полицейская впоследствии признает, что неправильно поняла ситуацию.

Помимо ее реакции, пользователи социальных сетей раскритиковали и внешний вид сотрудницы полиции во время исполнения служебных обязанностей. Несмотря на то что на кадрах видно, что она вооружена табельным пистолетом, комментаторы обратили внимание, что у нее были распущенные длинные волосы, а одна рука находилась в кармане. По их мнению, такой внешний вид и поведение не соответствуют элементарным требованиям безопасности для полицейского, находящегося при исполнении.

На момент публикации материала Генеральный инспекторат полиции не выступил с официальным комментарием по поводу видеозаписи, распространившейся в социальных сетях.


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Источник
omniapres.md logoomniapres
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