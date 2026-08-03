Полицейскому, выписавшему штраф на имя уже мертвой Вартик, грозит 6 лет тюрьмы.

Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура.

По версии следствия, 3 марта 2026 года обвиняемый, занимавший должность старшего патрульного сектора «Центр» Национального инспектората общественной безопасности, остановил водителя за нарушение правил дорожного движения, сообщает unimedia.info

Чтобы избежать наказания, водитель попросил оформить протокол на имя своей супруги. Полицейский, как утверждает следствие, составил документ с использованием служебного электронного оборудования и своей электронной подписи, указав персональные данные женщины.

Позже водитель подписал протокол вместо супруги. При этом женщина была обнаружена мертвой утром того же дня, еще до составления протокола.

10 марта водитель оплатил через систему MPay штраф в размере 500 леев, выписанный на имя покойной супруги.

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что бывшему полицейскому предъявлено обвинение в изготовлении, хранении и использовании поддельных официальных документов, включая электронные документы, совершенном группой лиц.

В случае признания виновным ему грозит штраф от 47 500 до 75 000 леев или лишение свободы на срок от трех до шести лет.