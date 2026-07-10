Суд обязал открыть доступ к мусорной площадке с Face ID в Кишиневе.

Жители дома на улице Мелештиу в Кишиневе временно восстановили доступ к контейнерам для мусора, которые ранее были заблокированы системой распознавания лиц (Face ID) и шлагбаумами, установленными администрацией соседнего дома.

После длительного конфликта и серии судебных разбирательств жильцы добились временного восстановления доступа к мусорной площадке. Однако в соседней ассоциации жильцов считают, что говорить о победе преждевременно: окончательное решение по существу спора суд еще не вынес. Предметом конфликта остается общая площадка для сбора бытовых отходов, которой пользуются оба дома, пишет agora.md

Спустя более полугода, в течение которых жители одного из жилых комплексов не могли пользоваться общей мусорной площадкой, автомобильный шлагбаум подняли, а систему Face ID отключили. Однако, по словам жильцов, устройства не демонтированы, поэтому их можно в любой момент вновь активировать дистанционно. В связи с этим они повторно обратились к судебному исполнителю.

«Шлагбаумы подняты и отключены. Сейчас они не работают, и доступ к мусорной площадке свободен как для людей, так и для автомобилей. Устройства Face ID, хотя их должны были демонтировать, лишь отключены. Их можно в любой момент снова включить удаленно через приложение администратором соседней ассоциации. По этому поводу мы подали заявление судебному исполнителю о неисполнении судебного решения», — заявила представитель администрации ассоциации жильцов дома №22 на улице Мелештиу Наталья Паскарь.

По ее словам, отношения с администратором соседнего дома, который также пользуется этой мусорной площадкой, остаются крайне напряженными. Она утверждает, что та подала жалобы в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), Высший совет магистратуры (ВСМ), а также оспаривает действия судебного исполнителя.

«Она создает нам препятствия, подала жалобы на нас и компанию Basconslux в НЦБК из-за акта приема-передачи части мусорной площадки, пыталась помешать нам заключить договор с компанией по вывозу отходов, оспорила порядок исполнения судебного решения и пожаловалась на состав судей Апелляционной палаты в Высший совет магистратуры», — сказала Наталья Паскарь.

В свою очередь администратор соседней администрации, установившей систему безопасности, подчеркивает, что разблокировка доступа носит исключительно временный характер и не является окончательным судебным решением. По ее словам, суд принял меру, не заслушав обе стороны.

«Речь идет о временной мере, а не о решении суда по существу дела. Суд постановил лишь временно приостановить работу автомобильного шлагбаума и системы доступа к мусорной площадке, не предоставляя никаких иных прав. Впереди основное судебное разбирательство по иску соседней ассоциации, где мы будем защищать свои законные права на шлагбаумы и мусорную площадку. Нас не вызывали в суд и не заслушали, мера была принята только на основании заявлений соседней ассоциации», — заявила представитель администрации дома №26 на улице Мелештиу Родика Исопеску.

Напомним, конфликт между двумя ассоциациями жильцов возник после того, как жители одного из жилых комплексов на улице Мелештиу ограничили соседям доступ к общей мусорной площадке, установив систему доступа по распознаванию лица (Face ID).